يوليو 01, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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موجة حر ثانية تضرب الاقليم

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فى :أخبار عــامة
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موجة حر ثانية تضرب الاقليم

أعلنت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ان موجة حر ثانية ستضرب الاقليم يوم غد الاثنين.

وقالت المديرية خلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: ان موجة ثانية من الحر ستصيب مدن اقليم كوردستان ابتداء من يوم غد الاثنين، مشيرة الى ان الموجة ستتسبب بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت: ان موجة الحر ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة من 4 الى 6 درجات مئوية، وستسجل محافظات (اربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة) درجات حرارة تصل ما بين ( 44-46) درجة مئوية، لافتة الى ان محافظة كروك ومناطق كرميان ستسجل معدلات درجات حرارة عالية تصل الى فوق 46 درجة مئوية.

ورجحت المديرية ان تستمر موجة الحر تلك الى يوم الخميس المقبل، مبينة ان درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 4 الى 5 درجات مئوية يوم في نهاية الاسبوع.

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