موجة امطار غزيرة تجتاح اقليم كوردستان والعراق ابتداء من اليوم

السليمانية تستنفر جهودها تحسباً لحدوث فيضانات…

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، اليوم الاثنين، عن توقعها لحالة الطقس لليوم الاثنين والايام الاربعة المقبلة ، مشيرة الى سقوط امطار غزيرة ورعدية خلالها.

وذكرت الهيأة في بيان ، ان “المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية ستشهد طقس غائم اليوم الاثنين، مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ثم تشتد ليلا لتكون متوسطة”.

وأضاف البيان ” اما في يوم الثلاثاء فستشهد المناطق الوسطى طقس غائم مصحوب بتساقط امطار تكون متوسطة الى غزيرة الشدة في بعض الأماكن وحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط الحالوب ، فيما تشهد المناطق الشمالية تساقط امطار غزير وحدوث عواصف رعدية مع فرصة لتساقط الحالوب”.

وتابع: ان “درجات الحرارة ستنخفض يوم الأربعاء في المناطق الوسطى والجنوبية، عن اليوم السابق مع طقس غائم وتساقط زخات للامطار وكذلك الامر في المناطق الشمالية ” .

مضيفاً ، اما يوم الخميس فسيكون الطقس صحواً في الوسط والجنوب فيما يكون غائماً في المنطقة الشمالية. فيما يكون يوم الجمعة غائماً جزئياً في المناطق الثلاث.

في هذه الاثناء ، استنفرت السلطات البلدية في مدينة السليمانية جهودها تحسبا لحدوث فيضان على غرار ما حصل خلال اليومين الماضيين في دهوك بعد هطول امطار غزيرة.

وقال سامان محمود نائب رئيس البلدية في السليمانية للصحفيين إن دوائر البلدية وكوادرها وملاكاتها إضافة الى أربع شركات أهلية خدمية عاملة في المدينة قد اتخذت التدابير اللازمة تحسبا لحدوث فيضان خلال اليومين المقبلين في ثاني اكبر مدن اقليم كوردستان.

ودعا محمود سكان المدينة وخاصة الذين يسكنون في المناطق القديمة، والمنخفضة الى البدء في تنظيف مجاري مياه الامطار في منازلهم.

وقال إن الدعايات الانتخابية المتهاوية في الطرقات حجبت مجاري الصرف الصحي.

وشدد المسؤول المحلي على ضرورة أن يبادر السكان المحليون لتنظيف شبكات مياه الامطار العامة القريبة من منازلهم للتقليل من تأثير حدوث أي طارئ.

وقبل يومين لقي اربعة اشخاص مصرعهم عندما اجتاحت الفيضانات مدينة دهوك التي تعد ثالث مدن اقليم كوردستان بفعل الامطار الغزيرة.