منظمة تعزو تصاعد حالات القتل والانتحار بين الرجال بكردستان إلى خمسة أسباب

السومرية نيوز/ أربيل: عزا رئيس “منظمة الدفاع عن حقوق الرجال” في إقليم كردستان برهان فرج، الخميس، تصاعد حالات القتل والانتحار بين الرجال في الإقليم إلى خمسة أسباب من بينها المشاكل الاقتصادية وانتشار السلاح غير المرخص.

وقال فرج في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حالات القتل والانتحار بين الرجال تسجل تصاعدا ملحوظا فضلا عن حالات العنف الجسدي التي يتعرض لها الرجال”، محذراً من “تفاقم الأوضاع الاجتماعية في حال عدم معالجة أسباب تلك الحالات”.

وأضاف فرج، أن “حالات قتل الرجال بسبب المشاكل الاجتماعية بلغت 1 ــ3 حالة اسبوعيا، فيما بلغت حالات الانتحار بين الرجال 1ــ2 اسبوعيا”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “منظمته سجلت 394 شكوى لممارسة العنف الجسدي والنفسي والاجتماعي ضد الرجال”.

وعزا فرج، “تصاعد حالات القتل والانتحار إلى المشاكل الاقتصادية التي تشكل عبئاً كبيراً في الدرجة الأولى على الرجال فضلا عن المشاكل الاجتماعية”، مبيناً أن “انتشار السلاح غير المرخص بيد المواطنين وبروز دور العشائر في حل المشاكل بدلا عن المؤسسات القانونية أثرت بشكل ملحوظ في تصاعد حالات القتل والانتحار والعنف بين الرجال”.

وتأسس “اتحاد الدفاع عن حقوق الرجال في إقليم كردستان” في العام 2007 ويعمل على الدفاع عن حقوق الرجال والتوعية الإنسانية والأسرية ومقره الرئيسي في السليمانية .