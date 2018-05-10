منصور البارزاني: البيشمركة تصوت لصالح الجهة التي دافعت عن كوردستان

رووداو – أربيل: أكد قائد اللواء الخاص وقوات كَولان في البيشمركة، منصور البارزاني، اليوم الخميس، 10 أيار 2018، أن مقاتلي قوات البيشمركة أحرار في الإدلاء بأصواتهم”، مشدداً على أن “البيشمركة تصوت للجهة التي دافعت عن كوردستان”.

وطالب منصور البارزاني عقب الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بغربي دجلة في محافظة دهوك، المرشحين إلى برلمان العراق عن الأحزاب والأطراف الكوردستانية العمل من أجل كوردستان والحقوق التي لم نحصل عليها بعد”.

كذلك طالب القائد في قوات البيشمركة بـ “وحدة الصف الكوردستاني والعمل بصوت واحد لمنع الاعتداء واحتلال كوردستان مرة ثانية”.

وعبر منصور البارزاني عن سعادته بإدلاء صوته مع مقاتلي قوات البيشمركة الذين “يدافعون منذ أربع سنوات عن الكورد وكوردستان”، حسب وصفه.

وأوضح أننا “دافعنا عن أرض كوردستان، حيث اسشتهد العديد من الإخوة البيشمركة للحفاظ على سيادة كوردستان وشعبها، ولمنع وقوع أهالي كوردستان في يد إرهابيي داعش أو المحتلين”.

وأشار إلى أنه “وفاء لتلك التضحيات، نطالب شعب الكوردستان بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في يوم 12 أيار الجار ي، وأن يدلوا بأصواتهم للذين يثقون بهم وهم أحرار في اختيار من يصوتون لصالحه”.

انطلقت عملية الاقتراع الخاصة في الساعة السابعة من صباح اليوم، الخميس، 10 أيار 2018، التي يتوقع أن يشارك فيها 934 ألفا و636 من عناصر الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة، ويبلغ عدد المراكز التي فتحت أبوابها لهذا الغرض، 494 مركزاً انتخابياً، تضم 2237 محطة انتخابية، إضافة إلى 25 مركزاً انتخابياً لتصويت النزلاء في السجون.