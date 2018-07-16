مناطق العراق تخرج من قائمة المدن الأعلى في درجات الحرارة

السومرية نيوز/ بغداد: خرجت المناطق العراقية، الاثنين، ضمن الأعلى بدرجات الحرارة بالعالم خلال 24 ساعة الماضية لتتصدر القائمة كل من الجزائر وايران والكويت.

ونشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث خلال الجدول من المدن العراقية.

فيما احتلت الواد بالجزائر المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية، وجاءت بندر عباس الإيرانية بالمرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة مئوية .