ملف الانتخابات العراقية ينتقل لمباحثات بارزاني-سيليمان

شفق نيوز/ استقبل نيجرفان بارزاني، رئيس وزراء اقليم كوردستان، مساء، السبت دوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وكين غروس القنصل الأمريكي في أربيل، ووفداً مرافقاً لهما.

وسلط الوفد الامريكي، خلال لقاء، الضوء على آخر مستجدات عملية الانتخابات، والقرارات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي بشأن نتائج الانتخابات. وبهذا الخصوص أكد الجانبان على توحيد الكلمة بين جميع الأطراف لإنجاح العملية السياسية في العراق، وعبرا عن الأمل في حل المشاكل التي استجدت، لكي لا تشكل عقبة في طريق تشكيل حكومة عراقية جديدة.

وفي هذا السياق، جدد رئيس وزراء اقليم كوردستان التأكيد على أن حكومة اقليم كوردستان والأطراف السياسية تعمل من أجل المشاركة الموحدة والجادة في الحكومة العراقية القادمة، بما يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق.

حذرت اطراف سياسية عراقية من تداعيات أزمة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي ألقت بظلالها على العملية السياسية في البلاد.

فقد أقر البرلمان العراقي تعديلات في قانون الانتخابات نصت على إجراء عد وفرز يدوي لكل بطاقات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وتجميد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.