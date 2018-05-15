مكتب المالكي: وفود كوردية ستصل إلى بغداد للانضمام لتحالف حكومة الأغلبية السياسية

رووداو – أربيل/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن وفوداً كوردية من مختلف الأطراف ستصل إلى بغداد للانضمام لتحالف جديد سيعلن عنه خلال الساعات الـ48 المقبلة لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية.

وقال مدير المكتب هشام الركابي في تصريح صحفي إن “جميع مناقشات والحوارات التي بدأها ائتلاف دولة القانون خلال اليومين الماضين بشأن تشكيل تحالف يأخذ على عاتقه تشكيل حكومة الأغلبية السياسية ستستكمل خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسيتم الإعلان عن التحالف الجديد”.

وأضاف أن “أطرافاً جديدة انضمت إلينا بعد إعلان نتائج يوم أمس”، نافياً “وجود مفاوضات مع تحالف سائرون”.

وتابع أن “وفوداً كوردية تمثل مختلف الأطراف ستصل إلى العاصمة بغداد اليوم لإعلان انضمامها للتحالف”.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم رئيس التيار الصدري، صلاح العبيدي، لشبكة رووداو الإعلامية أن “تحالف سائرون يشرع بفتح الباب أمام جميع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة” مؤكداً أن مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة يتمثل بمحافظ ميسان علي دواي ولكن من دون الإصرار على اختياره .

وجرت انتخابات مجلس النواب العراقي يوم السبت، 12 أيار 2018، وكانت نسبة المشاركة فيها هي الأدنى منذ سقوط النظام السابق في العام 2003، حيث انخفضت إلى 44.52% فقط.

المصدر: وكالة المعلومة