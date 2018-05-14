مفوضية نينوى تنفي ظهور أية نتائج «حقيقية» للانتخابات في المحافظة

مصدران أمنيان يؤكدان وجود محاولات تزوير …

نفى مدير مكتب مفوضية انتخابات نينوى محمد هاني البدراني، اليوم الاثنين، ما جرى تداوله بشأن ظهور نتائج رسمية بصدد فوز أي قائمة من القوائم أو المرشحين في المحافظة.

وقال البدراني في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إنه «لا نتائج حقيقية مما يتم تداولها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي»، مبيناً أن «النتائج الأولية ستعلن من قبل أعضاء مجلس المفوضين في المكتب الوطني».

ودعا مكتب انتخابات نينوى الصحفيين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار والمعلومات الدقيقة، خاصة ما يتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

في سياق متصل أفاد النقيب أمير واثق من شرطة نينوى ومصدر أمني آخر لمراسلة (باسنيوز)، أنه حتى الآن صناديق الاقتراع لا تزال موجودة داخل مخيم الجدعة للنازحين في ناحية القيارة جنوب الموصل ولم يجري نقلها.

وقال المصدران، إن «بعض الصناديق مفتوحة وهناك محاولات تزوير لصالح شخصية كانت تعمل ضمن المنظمات وإيصال المساعدات للنازحين».

وكانت النتائج الأولية التي تناقلتها المصادر الأولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 7 مقاعد من أصل 31 في محافظة نينوى، إلى جانب قائمتي ‹النصر› و‹الوطنية›.