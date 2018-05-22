مفوضية كردستان: تلقينا طلبات بعدم استخدام الصناديق الذكية في انتخابات برلمان الإقليم

السومرية نيوز/ أربيل: أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، الثلاثاء، عن تلقيها طلبات بعدم استخدام الصناديق الذكية في انتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، مبينةً أنها تدرس مع المختصين والجهات المعنية للتوصل إلى قرار نهائي بشأن ذلك.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إن “مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بدأت باتخاذ الخطوات العملية استعدادا لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في 30 أيلول 2018″، مشيراً إلى أن “المفوضية بدأت بالتدقيق في سجلات الناخبين منذ شهر كانون الثاني الماضي”.

وأضاف زراري، أن “عدداً من أعضاء المفوضية وخمسة أحزاب سياسية طالبوا بإعادة النظر في استخدام الصناديق الذكية في انتخابات برلمان إقليم كردستان على خلفية انتقادات واعتراضات الأطراف السياسية والمواطنين على استخدام تلك الأجهزة في الانتخابات العراقية الأخيرة”، متابعاً أن “المفوضية تدرس حالياً مع المختصين والجهات المعنية للتوصل إلى قرار نهائي بشأن ذلك”.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني حدد يوم 30 أيلول المقبل موعدا لإجراء إنتخابات برلمان إقليم كردستان.