مفوضية الانتخابات والاستفتاء تباشر التحضير لانتخابات برلمان كوردستان

حكومة الإقليم خصصت ميزانية بالصدد …

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، أنها باشرت بالتحضير لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، وأن حكومة الإقليم خصصت ميزانية بالصدد.

وقال شيروان زرار، المتحدث باسم المفوضية لـ (باسنيوز): «بعد أن حدد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم 30 أيلول / سبتمبر موعداً لانتخابات برلمان كوردستان وتوجيه كتاب رسمي لنا بالتحضير لذلك، أنهينا اليوم وضع جدول بالتحضرات والتي تتضمن إعداد سجلات الناخبين، وتحديد موعد الحملات الانتخابية، وسجلات الكيانات السياسية، ومسائل أخرى متعلقة بالانتخابات».

وبيّن أنه من المقرر أن يتم اعتماد ما جاء في جدول التحضيرات خلال الأسبوع القادم، ويتم البدء بالتنفيذ.

وأوضح شيروان زرار أن حكومة إقليم كوردستان خصصت 10 مليارات دينار كميزانية للمرحلة الأولى من التحضيرات لانتخابات برلمان كوردستان، وأنه من المقرر أن يتم تخصيص مبالغ أخرى للمراحل القادمة.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه تم تحديد يوم 30 أيلول / سبتمبر القادم موعداُ لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وتأجلت انتخابات برلمان كوردستان أكثر من مرة بسبب الخلافات بين القوى السياسية في الإقليم.

وكان هندرين محمد، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، قد أفاد في تصريح سابق لـ (باسنيوز)، إنه في حال تحديد موعد الانتخابات وكانت هناك مهلة 100 يوم قبلها فإنهم يستطيعون التحضير لها بشكل جيد.