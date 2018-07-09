مطار كركوك “يسير” رحلات داخلية ودولية خلال اسبوعين

مطار كركوك “يبدأ بتسيير” رحلات داخلية ودولية خلال اسبوعين

اربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري الاثنين عن “موافقة” وزارة النقل على تشغيل مطار كركوك الدولي اعتبارا الأسبوع المقبل.

تصريحات الجبوري نقلها بيان اصدره مكتبه بعد لقائه وزير النقل كاظم فنجان الحمامي يوم الاثنين.

وتضم كركوك مطارا يستخدم في الاساس للأغراض العسكرية واستخدمه الامريكيون قاعدة لهم بعد سقوط النظام السابق عام 2003 فيما تشغله حاليا القوات العراقية.

وطالبت السلطات في كركوك مرارا الحكومة العراقية ببناء مطار مدني في المدينة التي يقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين.

ويقول مسؤولون محليون إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وافق على تنفيذ مشروع لبناء المطار في الوقت الذي يواجه فيه العراق ازمة اقتصادية.

وقال الجبوري في بيان إن وزارة النقل الاتحادية “وافقت على تشغيل مطار كركوك الدولي بدءا من الأسبوع المقبل امام الرحلات الداخلية والدولية”.

ونقل البيان عن وزير النقل قوله إن وزارته “ستقوم بتشغيل مطار كركوك الدولي خلال الأسبوعين القادمين امام الرحلات الدولية لتركيا ولبنان وإيران والرحلات الداخلية مع العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بما يضمن وصول المسافرين من كركوك”.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من وزارة النقل.

وقال الجبوري إن تشغيل مطار كركوك له أثر مهم في خدمة 1.5 مليون نسمة يمثلون سكان المدينة فضلا عن ثلاثة ملايين يمثلون محافظتي ديالى وصلاح الدين المجاورتين بالاضافة الى جنوب الموصل.

وكركوك هي واحدة من اهم المناطق المتنازع على سيادتها بين اربيل وبغداد.