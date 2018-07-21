مصرع 5 أفراد من عائلة واحدة بانفجار منزل مفخخ في الموصل

بعد عودتهم من مخيمات النزوح …

كشف مصدر أمني في شرطة نينوى، اليوم السبت، عن مقتل عائلة مكونة من خمسة مدنيين، بعد عودتهم من النزوح إلى منطقة الزنجلي غربي الموصل.

وقال النقيب أمير واثق لمراسلة (باسنيوز)، إن «أفرد عائلة موصلية استشهدوا عند دخولهم لمنزلهم المفخخ، بعد عودتهم من مخيمات الجدعة جنوب الموصل».

وأضاف واثق، أن «أفراد العائلة لقوا مصرعهم بالحال مع فتح منزلهم المفخخ، ما أسفر عن انفجاره»، مشيراً إلى أن «الجهد الهندسي لم يتمكن من تفكيك التفخيخ خلال تمشيط وتفتيش منطقة الزنجلي بعد تحرير المنطقة منتصف العام الماضي».

وأشار إلى أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثث العائلة للطب العدلي الشرعي بالموصل».