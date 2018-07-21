مصرع ثلاثة اشخاص بينهم ام وابنتها غرقا في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة ان ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم غرقا اثناء سباحتهم في بحيرة دوكان، ومشروع للماء بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان لها، انه بعد ظهر اليوم غرقت ام وابنتها اثناء السباحة في بحيرة دوكان، وهما كل من المدعوة (ش، م، ع) مواليد عام 1970، وابنتها المدعوة (ك، أ، س) مواليد 1992 من سكنة قضاء دوكان.

وتابع البيان ان شخصا يدعى (ش، م، س) من مواليد عام 1992 لقي حتفه اثناء السباحة في مشروع للماء التابع لقضاء “جوارتا” في السليمانية.

ونوه البيان الى ان قوات الشرطة وفرق الإنقاذ تمكنا من انتشال الجثث الثلاث للغرقى وارسالها الى دائرة الطب العدلي في مدينة السليمانية.