مصدر يكشف نتائج العد والفرز في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باجراء العد والفرز اليدوي لعدد من محطات الاقتراع في مدينة اربيل.

وقال المصدر لشفق نيوز ان “مجموع المحطات التي سيجرى عليها العد والفرز في أربيل يبلغ ١٨٥”، مبينا انه “تم عد وفرز 35 محطة منها لحد الان”.

واضاف ان “النتائج اسفرت عن مطابقة جميع هذه المحطات مع النتائج المعلنة سابقاً، ولا توجد فيها مشاكل”.

واشار الى ان “العدد الكلي للمحطات هو 210 محطة، منها 25 محطة موجودة في معر ض بغداد الدولي”.

وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس بالعد والفرز اليدوي في قاعة “شادي” وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز، انه تمت المباشرة بالعد والفرز اليدوي بمحافظة أربيل للمحطات التي وردت شكاوى، وطعون حولها والبالغة 210 محطة وبإشراف مباشر من القضاة المنتدبين والامم المتحدة ووكلاء الكيانات ومراقبي منظمات المجتمع المدني.

وفي الرابع من الشهر الجاري، بدأت في كركوك عمليات إعادة فرز الأصوات يدويا للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى المضي قدما بتشكيل حكومة جديدة تأخرت أسابيع، جراء الجدل حول نتائج هذه الانتخابات.