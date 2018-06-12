مصدر مطلع : النجيفي ينقل لسليماني رغبة الخنجر بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية والحصول على حقيبة الكهرباء

افاد مصدر سياسي مطلع ، بأن هناك مساع من تحالف القرار برئاسة خميس الخنجر بوساطة قاسم سليماني، للانضمام إلى الكتلة الكبرى التي يسعى لتشكيلها ائتلاف دولة القانون، مشيرا إلى انخفاض مستوى طموح الخنجر إلى منصب سيادي وحقيبة وزارية واحدة.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، أن ‘اسامة النجيفي القيادي في تحالف القرار التقى بالقائد في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وطرح امامه رغبة تحالفه بالانضمام إلى الكتلة الكبرى التي يعمل على تشكيلها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي’.

وأضاف المصدر؛ أن ‘النجيفي نقل لسليماني رغبة الخنجر بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والحصول على حقيبة وزارة الكهرباء’.

وأشار المصدر الى أن ‘طموح الخنجر انخفض من رغبته بتولي منصب رئيس الجمهورية إلى تولي منصب نائب، بسبب عدد المقاعد التي حصل عليها وحذر الكتل الشيعية الكبيرة من ادخاله في تحالفاتهم كونهم يتعرضون إلى ضغوط من قبل جماهيرهم الرافضة لوجود الخنجر في العملية السياسية’.