مصدر سياسي: وفود سياسية سنية ستزور كردستان قريبا لإكمال تفاهمات تشكيل الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد: كشف مصدر سياسي، الاحد، ان الأكراد لن يشتركوا في الحكومة الجديدة من دون ضمانات، فيما اشار الى ان وفودا سياسية “سنية” ستزور اقليم كردستان قريبا لإكمال تفاهمات تشكيل الحكومة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان “لقاءات الحزب الديمقراطي الكردستاني بوفدين شيعيين ستضع النقاط على الحروف في ما يتعلّق بمستقبل العملية السياسية”، مبينا أنّ “حزب البارزاني سيبلغ الوفود التي ستأتي بأنّ الأكراد لن يشتركوا في الحكومة الجديدة من دون ضمانات”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ “الأكراد سيضعون شروطاً مقابل الاشتراك في الحكومة المقبلة، في مقدمتها حلّ جميع المشاكل العالقة وفقاً للدستور”، لافتاً إلى “وجود توجه لحسم مسألة تولى الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان) وبقية المناصب التنفيذية في سلة واحدة، لضمان عدم تخلّي أي طرف عن الاتفاق في حال حصوله على حصته من المناصب”.

وتابع المصدر نفسه أنّ “الأحزاب الكردية ذكّرت وفود بغداد بتخلّي السلطات العراقية السابقة في بغداد عن وعودها حين أقالت رئيس أركان الجيش بابكر زيباري من منصبه، وساهمت في سحب الثقة من وزير المالية السابق، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري عام 2016″، موضحا ان “وفودا سياسية سنية ستزور إقليم كردستان قريبا لإكمال تفاهمات تشكيل الحكومة”.

واكد المصدر ان “هذه التفاهمات ستكتمل بشكل نهائي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي”.

وتشهد الساحة السياسية حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 ايار 2018) لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.