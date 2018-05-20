مسعود بارزاني يكشف ذكرى خاصة عمرها 56 عاما: اهم شيء في حياتي

شفق نيوز/ وصف مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم انضمامه الى قوات البيشمركة بانها الذكرى الاكثر قيمة بحياته.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه بتويتر، “يصادف اليوم الذكرى السادسة والخمسين لان اصبح فيه بيشمركة، لا شيء في حياتي كان قيماً مثل ذلك الواجب النبيل”.

مسعود بارزاني، ولد في 16 آب/أغسطس عام 1946 في مدينة مهاباد بكوردستان إيران، في العام نفسه الذي شهد تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة والده، الجنرال مصطفى بارزاني.

ويسرد بارزاني في مقابلة سابقة عن يوم انضمامه إلى صفوف البيشمركة قائلاً: “لقد أصبحت واحداً من البيشمركة في يوم 20/5/1962، وأعطوني بندقية من نوع (برنو)، فشعرت في ذلك الوقت أنني أملك العالم كله، وكنت أحب سلاحي وأخدمه أكثر من نفسي، لم أتعلم ركوب الخيل، لذلك كنت أسير مع القوات مشياً على الأقدام”.