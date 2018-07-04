مسعود بارزاني يؤكد للشيوعي العراقي على المبادئ الثلاثة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الأربعاء على ضرورة مراعاة المبادي الثلاثة وهي: الشراكة، والتوافق، والتوازن في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبارزاني اليوم، ان الأخير رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والوفد المرافق له .

وأضاف البيان ان فهمي استعرض لبارزاني نظرة حزبه حيال العملية السياسية في العراق ومرحلة ما بعد إنتخابات مجلس النواب، متمنياً أن تستطيع الأطراف السياسية كافة، بعد إعلان النتائج الرسمية، المشاركة في العملية السياسية في العراق .

واردف البيان ان الوفد الضيف اكد رغبة الحزب الشيوعي العراقي في المشاركة الحقيقية للأطراف كافة في الحكومة المقبلة، معبرين عن أملهم في أن يكون موقف تحالف سائرون إيجابياً تجاه تطلعات وحقوق شعب كوردستان .

من جانبه، عبر بارزاني عن تقديره لمواقف الحزب الشيوعي العراقي، مؤكدا على ضرورة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة على أسس المبادىء الثلاثة، الشراكة والتوافق والتوازن.

وأشار الى أن تنفيذ تلك المبادئ يستدعي تحديد الضمانات والخطوات الواضحة وحسم الجزئيات كافة قبل تحديد الأشخاص لتسلم المواقع والمسؤوليات.

كما أكد بارزاني على أن الأولية الرئيسية لدى إقليم كوردستان هي المبادئ والالتزام بها ووجود الضمانات وليس الأشخاص والمواقع.