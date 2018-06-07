مسعود بارزاني: اليوم ذكرى تاريخية.. شكرا لمن لم ينحنِ

شفق نيوز/ وصف زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم تحديد موعد استفتاء الاستقلال بالتأريخي.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه بتويتر، “يعتبر اليوم يوم تأريخي، يوم تحديد موعد الإستفتاء، شكري وتقديري للذين لم يتراجعوا ولم ينحنوا”.

وكانت احزاب كوردية يتقدمها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اتفقا في 7/6/2017 على تحديد 25/9/2017 موعدا لاستفتاء الاستقلال الذي اجرى بتأييد92% من المصوتين.

إلا ان بغداد وبدعم من دول مجاورة رفضت الاستفتاء وحركت قطعات عسكرية صوب مناطق متنازع عليها لابطال الاستفتاء، لتنسحب منها البيشمركة والقوات الكوردية الاخرى.

واتهمت اطراف كوردية جناحا في الاتحاد الوطني بالتعاون مع بغداد وايران واصدار اوامر بانسحاب القوات الكوردية المتواجدة في تلك المواقع، في خطوة عدها بارزاني بوقتها بالخيانة.