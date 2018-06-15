مسرور بارزاني يوجه رسالة لشعب كوردستان

مسرور بارزاني: آمل أن يكون العيد سببا لتغليب مصالح شعب كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- وجه مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني الخميس، رسالة الى شعب كوردستان بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف في اقليم كوردستان عن كون يوم غد الجمعة أول ايام عيد الفطر.

وقال بارزاني “آمل أن يكون هذا العيد دافعا لترسيخ التوافق و والانسجام بشكل أكبر بين القوى و الاحزاب الوطنية و مخلصي كوردستان من أجل تأمين الحقوق الطبيعية و الدستورية لشعبنا، وفق مشروع موحد و وطني، و العمل على تغليب المطاليب الحقيقية لشعب كوردستان في الحياة باستقلال وكرامة”.

وحيا بارزاني قوات البيشمركة ومنتسبي مجلس أمن إقليم كوردستان و الشرطة وعوائل الشهداء، ومسلمي كوردستان و العالم بهذه المناسبة.