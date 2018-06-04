مسرور بارزاني يقارن بين مرحلتين ويدعو لإنهاء “الاحتلال” بكركوك

اربيل (كوردستان 24)- قارن مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين، في حديثه بين الفترة التي كانت فيها كركوك خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة والمرحلة الحالية، فيما دعا لإنهاء الاحتلال.

وجاء حديث بارزاني خلال اجتماعه مع نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال وولتر بايت والوفد المرافق.

ولفت بارزاني الى الأمان والاستقرار الذي كانت تشهده كركوك في ظل حماية قوات البيشمركة، بينما تشهد المنطقة اليوم خروقات أمنية شبه يومية.

وشدد الزعيم الكوردي الشاب على ضرورة إنهاء احتلال كركوك، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي باسرع وقت.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وشدد بارزاني على ضرورة عودة الثقة بين البيشمركة والقوات العراقية. وتعد البيشمركة جزءا من منظومة الدفاع العراقية، إلا أنها تعرضت للتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة.

وجدد الجانبان التاكيد على استمرار التنسيق بين قوات التحالف الدولي وقوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب وخصوصا تنظيم داعش.