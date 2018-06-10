مسرور بارزاني يشير الى الحليف في الحكومة المقبلة

مسرور بارزاني يشير الى الحليف المحتمل في الحكومة العراقية المقبلة

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن الاستعداد للتحالف مع اي ائتلاف يضمن تنفيذ مواد الدستور العراقي كحزمة واحدة، ودون انتقائية من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويشكو الكورد من قيام الحكومات العراقية المتلاحقة بالانتقائية في تنفيذ مواد الدستور وتهميش كل مايتعلق بحقوقهم، خصوصا المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال بارزاني “ليس لدينا فيتو على أحد، سنتحالف مع اي طرف يطبق الدستور العراقي كحزمة واحد وبشكل متكامل”.

ومسرور بارزاني قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر أحزاب كوردستان والذي حصل على 25 مقعدا في انتخابات العراق التشريعية التي جرت في 12 ايار مايو الماضي.

وجاء حديث المسؤول الكوردي الرفيع اثناء استقباله السفير الروماني في العراق آياكوب برادا في اربيل.

واشار بارزاني الى أن أزمات العراق تعقدت أكثر بعد الانتخابات، لافتا الى عدم وجود مانع للقيام بالفرز اليدوي، إلا أن إلغاء التصويت الخاص والمشروط وهو تجاوز واضح وانتهاك لحق المواطن بالتصويت.

وأقر مجلس النواب العراقي في وقت سابق إلغاء التصويت الخاص بقوات البيشمركة وقوى الأمن وكذلك اصوات النازحين والخارج.

وقال بارزاني ان “عقلية الرفض وفرض الامر الواقع، وعدم الاعتراف بحقوق كافة المكونات العراقية، لن ترسي دعائم الاستقرار في المنطقة”.

وابدى السفير الروماني رغبته بتعزيز العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان، مؤكدا على حق الكورد بأن يكون لهم دور مهم في عراق ديمقراطي مستقر.