مسرور بارزاني يشدد على “إدارة مشتركة” في المناطق المتنازع عليها

مسرور بارزاني يشدد على ضرورة وجود إدارة أمنية مشتركة في المناطق المتنازع عليها

اربيل (كوردستان 24)- شدد مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، على ضرورة إدارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك، مشيرا الى أن الإدارة المشتركة ستحد من تحركات تنظيم داعش.

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان مدنا عدة بعضها ذات اغلبية كوردية وأخرى تقطنها مجموعات عرقية مختلفة وأبرزها كركوك وسنجار وخانقين ومعظمها باتت تحت سيطرة الحكومة العراقية منذ اواخر 2017.

وجاء حديث بارزاني خلال اجتماعه مع نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال وولتر بايت والوفد المرافق.

وشهدت كركوك ومناطق أخرى من المتنازع عليها في الاشهر الماضية، هجمات من عناصر تنظيم داعش أسفرت عن وقوع حالات قتل واختطاف لعسكريين ومدنيين.

وأكد بارزاني على ضرورة تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وزيادة التنسيق بين القوات الامنية والبيشمركة من أجل التصدي لتحركات عناصر داعش.

وكانت البيشمركة قد انتشرت في كركوك الغنية بالنفط وباقي مناطق النزاع واستطاعت حمايتها من الهجوم الخاطف الذي شنه تنظيم داعش عام 2014.

واشار الزعيم الكوردي الشاب الى ضرورة إدارة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك بشكل مشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.