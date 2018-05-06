مسرور بارزاني يؤكد أهمية تنفيذ مادتين دستوريتين

مسرور بارزاني يؤكد أهمية تنفيذ مادتين من الدستور العراقي

اربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، على ضرورة تنفيذ كافة مواد الدستور العراقي المتعلقة بحقوق شعب كوردستان، وخصوصا المادتين 140 و132.

وجاء حديث بارزاني خلال استقباله السفير البريطاني في العراق جون ويلكس والوفد المرافق في اربيل.

وشدد بارزاني على أهمية تنفيذ المادة 140 في المناطق المتنازع عليها بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

كما أكد المسؤول الكوردي الرفيع على اهمية تنفيذ المادة 132 والخاصة بتعويض المتضررين من ممارسات النظام العراقي السابق.

وقال مسرور بارزاني “سنعمل على أن يذهب الكورد الى بغداد بموقف واحد للسعي لتحصيل حقوق شعب كوردستان، وتنفيذ مواد الدستور وخصوصا المادتين 140 و132”.

وتابع “من مسؤوليات اي حكومة عراقية تطبيق كافة المواد الدستورية”.

وأكد ويلكس على دعم بلاده للحقوق الدستورية لشعب كوردستان مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة عراقية مشتركة تشترك فيها كافة المكونات العراقية.

ووصف بارزاني الانتخابات العراقية بالمصيرية لأن تشكيل حكومة شراكة حقيقية في العراق مرتبط بها.