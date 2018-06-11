مسرور البارزاني: ما يهمنا هو أجندة الحكومة المقبلة وليس شخص رئيس الوزراء

رووداو – أربيل: أعلن مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، إن جهود الأطراف الكوردستانية لتشكيلات التحالفات والاتفاق على مشروع موحد متواصلة، مضيفاً: “ما يهمنا هو أجندة الحكومة المقبلة لا شخص رئيس الوزراء”.

واستقبل مسرور البارزاني، اليوم الإثنين، 11 حزيران، 2018، سفير الولايات المتحدة لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، والقنصل الأمريكي في أربيل، كين غروس والوفد المرافق لهما.

وأشار بيان الاجتماع إلى أن اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في العراق وردود فعل الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، كما سلط الضوء على جهود تشكيل الكتلة الأكبر ورص صفوف الأطراف الكوردستانية.

ولفت مسرور البارزاني وهو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن جهود الأطراف السياسية الكوردستانية “لتشكيل تحالف والاتفاق على مشروع موحد، ليكون لها دور فعال في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بما يتلاءم مع تلبية تطلعات إقليم كوردستان”.

وشدد على “أهمية مبدأ الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن”، مبيناً: “أجندة الحكومة المقبلة هي التي تعنينا لا الشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء”.

وتابع البيان أن “الاجتماع ناقش الشكوك المحاطة بنتائج الانتخابات، وإلى جانب التأكيد على اتخاذ الآليات القانونية لتبديد هذه الشكوك، فإنه وصف إلغاء نتائج التصويت الخاص في إقليم كوردستان بأنه جائر وسلب لحق الانتخاب”.

وخلال اللقاء، أكد السفير الأمريكي في العراق على تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الحوار بين إقليم كوردستان والعراق لحل الخلافات وتحقيق المصالح المشتركة.