مستشار لبارزاني: تظاهرات الجنوب تثبت صحة استفتاء الاستقلال

مستشار لبارزاني: تظاهرات الجنوب تثبت فشل الدولة وصحة استفتاء الاستقلال

اربيل (كوردستان 24)- قال مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي ان التظاهرات التي يشهدها جنوب العراق تثبت فشل مؤسسات الدولة العراقية، وصحة اجراء استفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد.

واستأنف المحتجون في البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق ومدن عراقية اخرى تظاهراتهم والتي دخلت اسبوعها الثاني ، ورددوا هتافات تندد بالفساد وتطالب بأبسط مقومات الحياة.

وقال هورامي لكوردستان 24 ان “مايحدث من تظاهرات يثبت فشل مؤسسات الدولة العراقية، حيث لم تستطع الحكومات تقديم أبسط الخدمات للمواطن وتاسيس البنى التحتية”.

والخدمات الاساسية في البصرة المطلة على الخليج متدهورة منذ 15 عاما شأنها شأن معظم المحافظات العراقية وخصوصا تلك الغنية بالنفط.

واضاف هورامي “التظاهرات هي رفض للنظام الفاشل بعد 2003 والذي شكلت احزاب شيعية جزءا اساسيا من تمثيله”.

وتابع “ربما تصبح هذه الاحتجاجات سببا لمراجعة العملية السياسية الفاشلة برمتها”.

وقال هورامي “كل مايحدث يثبت صحة اجراء الكورد للاستفتاء على الاستقلال، بعد أن فشلت الدولة في تامين حتى ابسط احتياجات مواطنيها العراقيين.

واشار هورامي الى ان الدولة لم تفشل فقط في كونها تتعامل بعقلية المركزية مع اقليم كوردستان، بل انها فشلت حتى في ادارة وتأمين ابسط الخدمات والاحتياجات اليومية للمواطن العراقي لذا فإنه يثبت يوما بعد يوم صحة خطوة الاستفتاء.

و كان المرجع الديني الشيعي الاعلى علي السيستاني قد ابدى تأييده للاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من محافظة البصرة منذ نحو اسبوع.

والاحتجاجات في البصرة ومدن الجنوب تتكرر في صيف كل عام، لكنها تأتي الآن في وقت حرج إذ تحاول الكتل السياسية العراقية تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 أيار مايو التي شابتها اتهامات بالتزوير والتلاعب.