مستشار بمكتب البارزاني: احتجاجات البصرة والمناطق الأخرى نتاج الحكم الفاسد والتهميش

السومرية نيوز/ أربيل: اعتبر كفاح محمود المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الأحد، الاحتجاجات التي تشهدها محافظة البصرة ومحافظات أخرى نتاجاً لـ”الحكم الفاسد والتهميش”، معتبراً أنه لو تمت الموافقة إنشاء إقليم البصرة لكانت الأمور مختلفة تماماً.

وقال محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ما تشهده محافظة البصرة والمناطق الأخرى من احتجاجات هي نتاج الحكم الفاسد والتهميش الذي لطالما حذرنا منه منذ أن بدأت احتجاجات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وقلنا يجب تلبية طلبات الأهالي واحترام الدستور وعدم تهميش الصوت الآخر”.

واضاف محمود “حينما أغفلت تلك التحذيرات ولم تعالج طلبات الأهالي بشكل جدي، واعتبروها معادية، نجحت منظمات الإرهاب في الاندساس واستغلال أخطاء وممارسات السلطة الحاكمة للنفوذ عبر مفاصل رخوة وأدى إلى احتلال ثلث العراق”.

وتابع “لقد طرحنا الحل الفيدرالي للعراق، وتؤكد الأحداث والأزمات مصداقية ودقة ما طرحناه”، مشيرا الى أنه “لو تمت الموافقة على طلب البصرة لإنشاء إقليم مع جيرانها من المحافظات لكانت الأمور الان مختلفة تماما ولما كنا نشهد هذه الامور وهذا التدني في تقديم الخدمات”.

وأعرب محمود عن أمله بأن “تحقق التظاهرات أهدافها الوطنية دون المساس بالمصالح العامة”، مشددا على “عدم السماح للأطراف المخربة بالاندساس بين المتظاهرين وتحويلها إلى عمليات فوضى”.

يشار إلى أن عدة محافظات جنوبية تشهد تظاهرات يشارك فيها مئات الأشخاص للمطالبة بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين.