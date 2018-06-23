مستشار البارزاني: الديمقراطي الكردستاني يعمل على تأسيس كتلة موحدة وقوية في بغداد

السومرية نيوز/ أربيل: أكد كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، السبت، أن الحزب يعمل على تأسيس كتلة كردستانية “موحدة وقوية” في بغداد.

وقال محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل على تأسيس كتلة كردستانية موحدة وقوية في العاصمة الاتحادية بغداد”، مشيراً إلى أن “بغداد تتعامل مع فريق موحد والإقليم أيضا سيكون أكثر مصداقية وقوة في طرح رؤيته وآرائه”.

وأضاف محمود، أن “وحدة الصف الكردي من أولويات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حقق تقدما كبيرا في انتخابات ايار الماضي”، لافتاً إلى أن “قوة الوجود الكردستاني في بغداد تأتي من قوة فريقه ووحدته”.

وتابع محمود، أنه “تعلمنا من تأريخ العراق بأن لا استقرار لهذا البلد ولا تقدم فيه بتهميش القومية الثانية والشريك الأساسي للدولة العراقية، ودفع العراقيون والكردستانيون الافا من الشهداء والجرحى وفرصا ذهبية للتطور والسلام بسبب هذه السياسة”.