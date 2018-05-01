مسؤول كوردي: دولة كوردستان قريبة وجميعكم سيُسر بها

شفق نيوز/ اكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي يوم الثلاثاء ان حزبه لن يتراجع عن حق تقرير المصير، وتشكيل دولة كوردستان المستقلة.

وكان إقليم كوردستان قد اجرى في يوم 25 من شهر أيلول الماضي استفتاء ايدّ فيه نحو 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق غير ان الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت تلك النتائج واتخذت جملة من الإجراءات العقابية بحق أربيل والتي تراجعت عنها بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بوحدة البلد.

وقال كركوكي وهو قائد قوات البيشمركة في محور غرب كركوك بكلمة له اليوم خلال الترويج لقائمة الحزب الانتخابية، ان “الديمقراطي الكوردستاني لن يتراجع في يوم من الأيام عن سعيه بان يكون لشعب كوردستان سيادة، ويكون صاحب دولة مستقلة”.

وخاطب كركوكي انصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائلا: ان “يوم الاستقلال قريب وليس ببعيد وسيأتي وستفرحون به جميعكم”.

واقدمت بغداد على فرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها مع أربيل، ونشر القوات الاتحادية والحشد الشعبي فيها بعد انسحاب قوات البيشمركة، والامن الكوردي الاسايش في 16 أكتوبر/تشرين الأول رداً على الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان.