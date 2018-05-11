مسؤول كوردي: الآلاف من ناخبي العراق وكوردستان محرومون من التصويت

لم تحدد مراكز انتخابية في هذه الدولة …

قال مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، إنّ الآلاف من ناخبي العراق وكوردستان محرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي، يوم غد السبت.

وقال مريوان نقشبندي، مدير العلاقات والتعايش في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كوردستان، أن الآلاف من مواطني العراق وإقليم كوردستان سيحرمون من حق التصويت العام يوم غد، بسبب عدم تحديد مراكز انتخابية في المملكة العربية السعودية.

وأضح نقشبندي في منشور على حسابه في ‹فيس بوك›، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية لم تحدد مراكز انتخابية في السعودية، مما يحرم آلاف المعتمرين العراقيين ومئات المعتمرين من إقليم كوردستان من حق التصويت.

وأجريت يوم أمس الخميس عمليات الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي في العراق وإقليم كوردستان والخارج.

وتجري يوم غد السبت عمليات التصويت العام لاختيار 329 نائباً في البرلمان العراقي.