مرشحة عن الاتحاد الوطني ترد على “توقيعها” بيان التلاعب باصوات حزبها

شفق نيوز/ نفت نائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، ان تكون وقعت على كتاب نشرته وسائل اعلام كوردية يؤكد تعرض اصواتهم للتزوير والتلاعب من قبل حزبها.

وجاء في بيان للنائبة ريزان الشيخ دلير، انها تعلن للرأي العام ان الكتاب الذي نشره بعض وسائل الاعلام غير المعروفة ليست لها اية علاقة به وان التوقيع الموجود عليه ليس توقيعها.

واضافت انها تفتخر ان قائمة حزبها فازت بعدد غير منتظر من الاصوات الامر الذي اصاب عدد من الاطراف السياسية بالذهول وهي التي اعتقدت بان الاتحاد الوطني “انتهى”، مشيرة الى انهم يقومون عبر اعلام الظل والصفحات غير المعنونة بالهجوم على حزبها ونوابه.

واضافت ان هذه الجهات تهدف لاحداث الوفيعة بين نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني، معلنة انها ملتزمة بقرار حزبها ولن تتأثر بمثل هذه الامور.