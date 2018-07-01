مذكرة كوردية المانية لإغاثة نازحي كوردستان

بارزاني الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة المانية لإغاثة النازحين

اربيل (كوردستان 24)- وقعت أكبر مؤسسة خيرية باقليم كوردستان مذكرة تفاهم مع منظمة المانية في خطوة تهدف لإغاثة النازحين واللاجئين في الاقليم.

ووقعت المذكرة يوم السبت بين رئيس جمعية المساعدة الألمانية فرانك فرانكي، ورئيس مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في اربيل كارزان نوري.

ووفقاً للاتفاقية ، ستقوم جمعية المساعدة الألمانية، بتجميع المساعدات الإنسانية من ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لإرسالها إلى إقليم كردستان. وسيتم بعد ذلك توزيعها على النازحين، واللاجئين في الاقليم.

وستستمر الاتفاقية حتى نهاية عام 2019 ، وبعدها تخضع للتجديد.

وشكل ملف اللاجئين والنازحين عبئا ثقيلا على كاهل اقليم كوردستان الذي استقبل نحو مليوني لاجئ ونازح من سوريا، والمناطق العراقية الاخرى بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق في 2014.