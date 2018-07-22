محامو كوردستان والعراق يتفقون على توحيد ضوابط العمل في المحاكم

شفق نيوز / اعلنت نقابتا المحامين العراقيين والكوردستانية، اليوم السبت، عن الاتفاق على عدد من الضوابط المشتركة لتنظيم عمل المحامين وتوحيدها لغرض تسهيل عمل الجانبين، وفيما اتفق الجانبان على منع ازدواجية الانتماء الى النقابتين، اكدا على اعتماد هويتهما في العمل سواء في كوردستان او باقي انحاء العراق.

وجاء في بيان لنقابة المحامين العراقيين ورد لشفق نيوز، ان وفدا منها برئاسة نقيب المحامين احلام اللامي نقابة المحامين الكوردستانيين وتم استقباله من قبل نقيبها بختيار حيدر.

وأضاف البيان ان الجانبين تباحثا حول عدة محاور تمخضت عن مقررات تضمنت اعتماد آليات مشتركة وتوحيد وشروط الانتماء في كلا النقابتين، مشيرا الى انهما اتفقا ايضا على منع ازدواجية الانتماء بين النقابتين مع اصدار ضوابط خاصة بشطب المحامي من جدول المحامين اذا كان منتميا للنقابة الأخرى.

واشار البيان الى ان الجانبين اتفقا على ان تكون هوية النقابة العراقية نافذة في محاكم الاقليم وعد هوية النقابة الكوردستانية نافذة في المحاكم العراقية مع اصدار تعميم من قبل الجانبين بخصوص ذلك والعمل دون الحاجة لاية تخويلات.

كما اتفق الجانبان على اعتمادهما العقوبات السلوكية والتأديبية التي يعاقب بها المحامي في اي من النقابتين مع ارسال نسخة منها لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم قبول انتماء المحامي الذي شطب اسمه من جدول المحامين في كلا النقابتين.

الاتفاق تضمن حسب البيان على استقلالية عمل النقابتين اذ لا لا سلطان عليه الا للقانون مع تبني خطاب مشترك في القضايا الوطنية والتباحث حول إصدار البيانات التي تخص القضايا المصيرية والمهنية في البلد.

وتابع البيان ان الجانبين اتفقا ايضا على عقد اجتماعات دورية للتباحث حول اهم المستجدات والقضايا المهنية التي تخدم المحامي العراقي.