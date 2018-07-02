مباحثات مستمرة بين أربيل وبغداد وأنقرة بشأن تصدير نفط كركوك

جبار اللعيبي: المباحثات مستمرة بين أربيل وبغداد وأنقرة بشأن تصدير نفط كركوك

رووداو – أربيل: كشف وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الاثنين، 2 تموز 2018، أن المباحثات مستمرة بين أربيل وبغداد وأنقرة حول إعادة تصدير النفط من حقول كركوك.

وقال اللعيبي في تصريح لصحيفة “الصباح” العراقية إن “المباحثات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والجانب التركي، مستمرة من أجل إعادة تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان”.

وأضاف وزير النفط العراقي أن “قرار إعادة التصدير يعتمد على نتائج المباحثات، كما أن الطاقة التصديرية ستحدد وقتها”.

وحول الانتاج الحالي من حقول كركوك، قال اللعيبي إنه “يصل الى 220 ألف برميل يومياً، ويحول الانتاج بالكامل الى المصافي المحلية”.

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، 1 تموز، 2018، عن الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” لمعدل الصادرات والإيرادات من النفط الخام المتحققة خلال شهر حزيران الماضي، مشيرةً إلى معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69,322) دولاراً.