مالية كوردستان تعلن نتائج اجتماعها مع رئاسة البرلمان

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في برلمان كوردستان، اليوم الاحد، عقدها اجتماع مع رئاسة برلمان كوردستان اضافة الى اللجنة القانونية النيابية لبحث مشروع قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والامتيازات والمخصصات.

وقال عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان شوكت جودت في تصريح صحفي ان “الاجتماع بحث تقارير اللجان حول مشروع قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات”، مضيفاً ان “البرلمان سيحدد موعد انعقاد جلسته حول مشروع القانون”.

وقد طلبت لجان المالية والقانونية من خلال تقرير تضمن 4 فقرات عدم اجراء اي تغيير في المخصصات وان يكون اقل راتب تقاعدي 400 الف دينار.

وكان برلمان كوردستان قد صوت على قانون الاصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والامتيازات في شباط العام الحالي، وبسبب بروز اعتراضات على مواد القانون تمت اعادته الى البرلمان.