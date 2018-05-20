مالية كوردستان تحدد جدولاً لتوزيع رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، جدولاً لتوزيع الرواتب على الموظفين في الوزارات.

ومن المقرر ان يتم صرف رواتب عدد من الوزارات لشهر آذار، اعتبارا من اليوم وحتى نهاية هذا الاسبوع.

واوضحت مديرية الاعلام والعلاقات في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان في بيان لها، ان جدول توزيع الرواتب سيكون بهذا الشكل:

سيتم اليوم الاحد 20 ايار 2018 توزيع رواتب وزارة الداخلية ومؤسسة الامن.

وسيتم يوم الاثنين 21 ايار 2018 توزيع رواتب بيشمركة زيرفاني والدفاع والطوارئ وديوان الوية وزارة البيشمركة.

وسيتم يوم الثلاثاء 22 ايار 2018 توزيع رواتب وحدتي 70 و80 التابعة لقوات البيشمركة.

ويوم الاربعاء 23 ايار سيتم توزيع رواتب المتقاعدين في البيشمركة.

ويوم الخميس 24 ايار سيتم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين.



