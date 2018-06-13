مالية كردستان تصدر تعميماً بشأن رواتب موظفي الاقليم

{اربيل: الفرات نيوز} دعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، جميع الوزارات والدوائر في الاقليم الى ارسال قوائم رواتب موظفيها للخزائن في موعدها.

وحسب تعميم مالي رقم {6}، صادر بتاريخ 6/6/2018، ويحمل توقيع وزير المالية في الاقليم ريباز حملان، فإن” المالية تعلم جميع الوزارات والمؤسسات في حكومة اقليم كوردستان، بضرورة الالتزام بموعد ارسال قوائم رواتب الموظفين الى الخزائن، وذلك لعدم التسبب في تأخر صرف الرواتب”.

وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة، فإن عملية صرف الرواتب تبدأ يوم 5 من الشهر، فيما تتأخر عملية صرف بعض الوزارات والدوائر، على خلفية عدم التزامها بقوائم رواتب الموظفين.