مالية إقليم كوردستان: وزارة البيشمركة ستكون أول جهة تتسلم الرواتب ولها الأسبقية في التوزيع

رووداو- أربيل: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أولوية وزارة البيشمركة في التسلسل الزمني لتوزيع الرواتب بدءاً من الشهر المقبل، موضحةً أن تسليم الرواتب خلال الشهر الجاري تم وفقاً لقائمتين منفصلتين.

وجاء في بيان للوزارة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: “منذ الإعلان عن النظام الجديد للرواتب، تم اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب في مواعيدها، لكن للأسف تداولت بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً مختلفة حول رواتب وزارة البيشمركة”.

وأكد البيان أن الوزارة أعلنت مسبقاً أن “مصدر هذه الرواتب يتمثل بالعائدات النفطية والمبلغ المالي المرسل من بغداد بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه الحلفاء للبيشمركة”.

وأشار إلى أنه “ستتم المباشرة بتوزيع الرواتب بدءاً من 3-6-2018 ووفقاً لقائمتين على غرار الشهر الماضي بحسب مصدر تمويل رواتب كل منهما”، مبيناً: “مع وصول هذه الأموال من بغداد، سنعلن عن القائمة الثانية فوراً، والتي تشمل وزارتي البيشمركة والداخلية ومؤسسة الأمن (الأسايش)، وألوية النفط والغاز والمتقاعدين العسكريين والمدنيين”.

واختتم بيان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بالقول: “وزارة البيشمركة ستكون في المقدمة وأول وزارة يتم تسليم الرواتب إليها خلال الشهر المقبل”.