للمرة الاولى.. حزب كوردي يكتسح نتائج الانتخابات في الموصل

الحزب الديمقراطي يكتسح نتائج الانتخابات في كوردستان والموصل

اربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع الاحد عن تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتائج الانتخابات التشريعية العراقية في محافظات الاقليم بالإضافة الى محافظة نينوى.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالبا عدم الاشارة الى اسمه، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكتسح عدد الاصوات في محافظات اربيل ودهوك ونينوى.

وهذه المرة الاولى التي يكتسح فيها حزب كوردي الاصوات في الموصل.

وقاطع الحزب الديمقراطي الانتخابات في كركوك.

ولم تتضح بعد النتائج في السليمانية حيث اتهمت احزاب عديدة بما فيها الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني بالتلاعب في نتائج الاقتراع.

ويقول الاتحاد الوطني انه تصدر النتائج في السليمانية.

وقال المصدر إن هذه النتائج اولية وغير رسمية.

ومن المتوقع اعلان النتائج النهائية يوم غد الاثنين.

النتائج الاولية غير الرسمية التي حصلت عليها كوردستان 24 توزعت اصواتها على النحو التالي:

اربيل

الديمقراطي الكوردستاني: 222106

الاتحاد الوطني: 56064

الجيل الجديد: 52948

الديمقراطية والعدالة: 36582

الجماعة الاسلامية: 34156

التغيير: 29688

الاتحاد الاسلامي: 17569

النصر: 546

دهوك

الديمقراطي الكوردستاني: 298948

الاتحاد الاسلامي: 38376

الديمقراطية والعدالة: 23641

الاتحاد الوطني: 23020

الجماعة الاسلامية: 3651

التغيير: 3385

النصر: 882

نينوى

الديمقراطي الكوردستاني: 78750

الاتحاد الوطني: 11168

ائتلاف النصر: 2751

قائمة الوطن: 2026

الفتح: 1258

نينوى هويتنا: 1173

القرار العراقي: 1067

تيار الحكمة: 184

السليمانية

الاتحاد الوطني: 136400

التغيير: 96418

الجيل الجديد: 39356

الجماعة الاسلامية: 29439

الديمقراطي الكوردستاني: 27021

الديمقراطية والعدالة: 26569

الاتحاد الاسلامي: 16223

تيار الحكمة: 1074

ائتلاف النصر: 409