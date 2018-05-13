للمرة الاولى.. حزب كوردي يكتسح نتائج الانتخابات في الموصل

الحزب الديمقراطي يكتسح نتائج الانتخابات في كوردستان والموصل
اربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع الاحد عن تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتائج الانتخابات التشريعية العراقية في محافظات الاقليم بالإضافة الى محافظة نينوى.
وقال المصدر لكوردستان 24، طالبا عدم الاشارة الى اسمه، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكتسح عدد الاصوات في محافظات اربيل ودهوك ونينوى.
وهذه المرة الاولى التي يكتسح فيها حزب كوردي الاصوات في الموصل.
وقاطع الحزب الديمقراطي الانتخابات في كركوك.
ولم تتضح بعد النتائج في السليمانية حيث اتهمت احزاب عديدة بما فيها الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني بالتلاعب في نتائج الاقتراع.
ويقول الاتحاد الوطني انه تصدر النتائج في السليمانية.
وقال المصدر إن هذه النتائج اولية وغير رسمية.
ومن المتوقع اعلان النتائج النهائية يوم غد الاثنين.
النتائج الاولية غير الرسمية التي حصلت عليها كوردستان 24 توزعت اصواتها على النحو التالي:
اربيل
الديمقراطي الكوردستاني: 222106
الاتحاد الوطني: 56064
الجيل الجديد: 52948
الديمقراطية والعدالة: 36582
الجماعة الاسلامية: 34156
التغيير: 29688
الاتحاد الاسلامي: 17569
النصر: 546
دهوك
الديمقراطي الكوردستاني: 298948
الاتحاد الاسلامي: 38376
الديمقراطية والعدالة: 23641
الاتحاد الوطني: 23020
الجماعة الاسلامية: 3651
التغيير: 3385
النصر: 882
نينوى
الديمقراطي الكوردستاني: 78750
الاتحاد الوطني: 11168
ائتلاف النصر: 2751
قائمة الوطن: 2026
الفتح: 1258
نينوى هويتنا: 1173
القرار العراقي: 1067
تيار الحكمة: 184
السليمانية
الاتحاد الوطني: 136400
التغيير: 96418
الجيل الجديد: 39356
الجماعة الاسلامية: 29439
الديمقراطي الكوردستاني: 27021
الديمقراطية والعدالة: 26569
الاتحاد الاسلامي: 16223
تيار الحكمة: 1074
ائتلاف النصر: 409