للمرة الأولى .. نجوم «باب الحارة» في أربيل

وصلت اليوم الاثنين، كوكبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم أبطال في مسلسل «باب الحارة» الشهير، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في زيارة هي الأولى من نوعها لنجوم الفن والدراما السورية.

والغرض من الزيارة هو التعرف عن قرب على واقع الدراما الكوردية ونقل تجربة الدراما السورية إلى كوردستان، بهدف تعزيز العلاقات والاستفادة من الخبرات، وفق ما أوضح الفنانون السوريون.

ومن بين الفنانين الذين وصلوا أربيل، أيمن زيدان وأيمن رضا وسلمى المصري وجيني اسبر وكندا حنا وناجي طعمي وديمة بياعة وحكمت داوود بالإضافة الى آخرين.

وقالت سلمى المصري لـ ‹كوردستان 24› إنها سعيدة بزيارتها الأولى إلى أربيل. ووجهت شكرها إلى الكورد وقالت إنهم شعب مضياف.

بدوره عبّر أيمن رضا عن أسفه لما يمر به العراق، كما أشاد بالشعب الكوردي وأعرب عن أمله في تعزيز الأخوّة بين شعوب المنطقة.