لاعب سابق بالمنتخب العراقي يتسبب في حادث لأربع سيارات في أربيل

رووداو – أربيل/ تعرض اللاعب الدولي السابق، مهدي كريم، أمس الخميس، الى حادث سير، متسبباً بإصطدام 4 سيارات أخرى في أربيل.

وأفاد مصدر في شرطة مرور اربيل ان الحادث وقع أمام المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان.

موضحاً، ان “الحادث حصل بعد اصطدام سيارة لاعب المنتخب العراقي السابق مهدي كريم بأربع سيارات أخرى، ولا توجد أي أصابات بشرية”.

وكان اللاعب الدولي السابق مهدي كريم قد اعلن اعتزاله اللعب رسمياً في شهر كانون الثاني الماضي خلال لقاء ودي جمع المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي.