لاجئ كردي يخيط فمه في سجن بلندن

[أين-متابعة] قال سكرتير مفوضية اللاجئين دشتي جمال ان لاجئا كورديا قام بتخييط فمه في معتقل بالعاصة البريطانية لندن.

واضاف جمال في تصريح صحفي، ان ” عددا من الصور تم توجيهها الينا، تظهر اللاجئ الكوردي دانا عبد الله الموقوف منذ فترة طويلة في سجن كولن بلندن، مشيرا الى ان اللاجئ قام يوم الخميس بالاحتجاج على توقيفه داخل السجن وقام بتخييط فمه”.

ودعا جمال منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وامنستي وهيومان رايتس ووش للدفاع عن حقوق اللاجئين الى ” انقاذ اللاجئ الكوردي من هذه الظروف الماساوية والاعراب عن احتجاجها ورفضها على تعامل الحكومة البريطانية مع اللاجئين والافراج عنه فورا والغاء الاتفاق الموقع بين الحكومة البريطانية والحكومة العراقية بشان اللاجئين”.