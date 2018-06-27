كوردستان تفتح باب الاستثمار لمصر والمليجي يباشر بعمله قنصلاً

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، متانة العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية بين اقليم كوردستان ومصر.

واستقبل بارزاني اليوم الاربعاء القنصل المصري الجديد في كوردستان تامر المليجي، حيث بارك بارزاني خلال اللقاء للمليجي مباشرته بمهامه في اقليم كوردستان، متمنياً له النجاح في عمله، واعرب عن استعداده لدعم التواصل بين كوردستان ومصر.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم، فان القنصل المصري أعرب عن سعادته للعمل قنصلاً لبلده في إقليم كوردستان، متمنياً أن يتمكن من تعزيز علاقات بلده مع إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أنه “تم التطرق إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وسبل توطيدها في مجالات الثقافة والتجارة والاقتصاد واستقرار المنطقة، فيما أكد بارزاني أن هناك أفقاً مضيئاً وأن الأوضاع تمضي باتجاه التحسن بحيث ستتمكن شركات مصر والدول الأخرى من الاستثمار في إقليم كوردستان وتعزيز العلاقات في كافة القطاعات”.

وأوضح أن “الجانبين تباحثا حول العملية السياسية في العراق والانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأشار نيجيرفان البارزاني إلى أن إقليم كوردستان سيساعد في بدء العملية السياسية في العراق”.