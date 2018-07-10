صحة كوردستان تعلن شفاء الإصابة الوحيدة بالحمى النزفية في الاقليم

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية صحة أربيل، اليوم الثلاثاء، عن تماثل الإصابة الوحيدة بالحمى النزفية في الاقليم للشفاء، فيما طمأنت المواطنين الى أنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة المرض.

وقال مدير صحة أربيل سامان برزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه “تم تسجيل 8 حالات للحمى النزفية في عموم العراق، وللاسف فقد توفي 6 منها”.

واضاف بزنجي “الحالة الوحيدة التي تم تسجيلها في اربيل، تماثلت للشفاء التام، والمريض بصحة جيدة، وسيغادر المستشفى اليوم الى منزله”.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق تشكيل غرفة عمليات لمنع وصول مرض الحمى النزفية الى كوردستان.

ووجه برزنجي تطمينات لسكان اربيل، مؤكد أن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الحمى النزفية.

واشار برزنجي الى أن صحة اربيل طلبت من بغداد تخصيص ميزانية للاقليم خاصة لمواجهة هذا المرض، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تستجب للطلب حتى الآن”.

وسجلت حالاة وفاة في وسط العراق وجنوبه خلال الايام الماضية جراء الاصابة بالحمى النزفية.

ودعا برزنجي السكان الى التأكد من مصدر اللحوم قبل شرائها، وأن يتجنبوا اللحوم التي تباع على الطرق، وفي أماكن غير خاضعة للرقابة.

وينتقل فيروس المرض عن طريق الجاموس والأبقار والدواجن إلى الإنسان، ويمكن انتقاله من إنسان إلى آخر عبر الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازات جسده.