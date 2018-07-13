كوردستان تعلن أعداد أسماء الناخبين للانتخابات البرلمانية وتؤشر انخفاضا

المفوضية تعلن أعداد أسماء الناخبين لانتخابات برلمان كوردستان وتؤشر انخفاضا بالنسبة للمصوتين بالاستفتاء

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، فيما أعلنت انخفاضا بأعداد من المصوتين في انتخابات برلمان كوردستان، نسبة للعدد الذي صوت في الاستفتاء.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء بأربيل آرام نجم الدين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان “أعداد من يحق لهم الاقتراع في انتخابات برلمان اقليم كوردستان في اربيل، هوي مليون و112 الف و148 ناخبا”.

وأشار نجم الدين الى انخفاض في أعداد الأسماء التي يحق لها التصويت، بالنسبة لما كانت عليه في الاستفتاء الذي جرى في 25 ايلول سبتمبر الماضي، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها المفوضية.

وأكدت المفوضية ان بمقدور كل مواطن أكمل 18 عاما أن يراجع مراكز التسجيل لتحديث اسمه ضمن قوائم الناخبين مصطحبا معه البطاقة الوطنية الموحدة والبطاقة التموينية.

وبحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي فإن المفوضية وافقت على نسخة هوية الأحوال المدنية القديمة في حال لم يستصدر المشمول بالتصويت نسخة للبطاقة الوطنية.

ونوه الى ان هناك 78 مركزا للتسجيل سيتم فيها استقبال من يريد تحديث سجله.

وتأجلت انتخابات برلمان كوردستان اكثر من مرة بسبب الخلافات بين القوى السياسية في الإقليم، لكن من المقرر أن تجري في 30 ايلول سبتمبر المقبل.