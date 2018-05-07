كوردستان تعلق بشأن “بيع” انبوب نفطي

كوردستان تنفي بيع انبوب نفطي لشركة روسية

اربيل (كوردستان 24)- نفت حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين ما رددته وسائل اعلام بخصوص بيع أنبوب نفط لشركة روسية.

وجاء النفي على لسان المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي. وقال دزيي للصحفيين “لم يتم بيع الانبوب، بل تشرف عليه شركة (روسنفت) بإطار عقد استثماري مبرم بما يخص الصيانة، واعمال أخرى”.

وبين دزيي أن “الأمر لم تبتدعه حكومة كوردستان بل هو معمول به في انحاء جميع العالم”.

وكان دزيي أعلن في وقت سابق من اليوم عن التوصل لاتفاق مع حكومة بغداد بشأن تصدير 250 الف برميل يوميا من حقول كركوك الى الاسواق العالمية عبر خط انابيب النقل الواقعة ضمن اقليم كوردستان.

وأوضح دزيي أن الاقتراح لاقى ترحيبا من بغداد.