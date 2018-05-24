كوردستان تعتمد نظاما انتخابيا مغايرا لما اعتمدته بغداد

كوردستان تعتمد الفرز اليدوي في انتخابات برلمانها الجديد

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن فرز أصوات الناخبين في انتخابات برلمان الاقليم المقرر اجراؤها في ايلول القادم، سيكون يدويا.

وقال الناطق باسم المفوضية في الاقليم، شيروان زرار في مؤتمر صحفي ان “فرز أصوات المقترعين في انتخابات كوردستان البرلمانية، لن يكون الكترونيا، بل يدويا وفق ما أجمع عليه اعضاء المفوضية”.

واضاف زرار ان “مجلس المفوضين قرر عدم اللجوء الى الفرز الالكتروني، حفاظا على المصلحة العامة في الاقليم”.

وأكد زرار ان “المفوضية ستعتمد الفرز اليدوي، وأنها ستقطع الطريق أمام أي اجراء يمكن أن يساعد في تزوير الانتخابات أو التلاعب بنتائجها”.

ولفت الى أن المجلس سيتخذ كل الإجراءات التي من شأنها منع التزوير وذلك اثناء عد وفرز الاصوات في انتخابات برلمان كوردستان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية بالاقليم في 30 ايلول سبتمبر المقبل.