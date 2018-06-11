كردستان تؤكد تسليمها أكثر من 800 معتقل متهم بالانضمام لـ”داعش” الى بغداد

السومرية نيوز/ اربيل: أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان ديندار زيباري، الاثنين، أن حكومة الاقليم سلمت 853 معتقل متهم بالانضمام الى تنظيم “داعش” خلال الاشهر الثمانية الماضية.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز أنه “منذ تموز 2017 ولغاية آذار 2018 بلغ عدد المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش في سجون اقليم كردستان 2 ألف و704 معتقلين”.

وأضاف زيباري أنه “تم تسليم 853 معتقل منهم الى السلطات العراقية خلال الاشهر الثمانية الماضية”.

وكان مسؤولون وبرلمانيون أعلنوا في وقت سابق، أن حكومة اقليم كردستان ترفض تسليم مسلحي تنظيم “داعش” المعتقلين لدى حكومة الاقليم الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.