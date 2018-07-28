قيادي كردي يكشف سبب تأجيل زيارة وفد الإقليم الى بغداد

{بغداد: الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره، عن سبب تأخير زيارة وفد كردي الى بغداد.

وقال بيره خلال مؤتمر صحفي بمدينة السليمانية اليوم الجمعة بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ان “هناك خطوات متقدمة وسنجتمع مع الاطراف المعنية لحل مسالة تشكيل الحكومة”.

وأضاف ان “زيارتهم الى بغداد تأخرت، الا ان ذلك خارج عن ارادتهم وليس عمدا، وان سبب ذلك هي التظاهرات التي تشهدها مدن وسط وجنوب العراق والاوضاع غير المستقرة”.

وأوضح بيره، انه “قبل زيارة بغداد يجب ان نعقد عدة لقاءات وحوارات مع المسؤولين والاطراف المعنية في هذه الاوضاع والازمات غير المستقرة، لذلك يجب زيارة بغداد في الوقت المناسب”.

وتشهد عد محافظات في وسط وجنوب البلاد إحتجاجات شعبية منذ 8 تموز الجاري ضد سوء وغياب الخدمات والبطالة.

ووجهت المرجعية الدينية العليا، في خطبة الجمعة اليوم تحذيراً شديد اللهجة للزعماء السياسيين والحكومة ومجلس النواب بسبب استمرار الفساد وسوء الخدمات وعدم توفير فرص العمل وأوضاع البلد العامة.