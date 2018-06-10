قيادي في ‹دولة القانون›: القوى الكوردية تريد التحالف معنا

قيادي في ‹دولة القانون› لـ(باسنيوز): القوى الكوردية تريد التحالف معنا

قال إن ’’قطارنا هو الأسرع لتشكيل الحكومة’’ …

قال قيادي في ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، إن القوى الكوردية تريد التحالف معهم، لتشكيل الكتلة الأكبر ثم الذهاب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد سعد المطلبي لـ (باسنيوز)، أن «هناك قطاران لغرض تشكيل الكتلة الأكبر، التي تكون مهمتها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة»، مبيناً أن «القطار الأول تقوده دولة القانون والقطار الثاني تحالف سائرون، وقطارنا هو الأسرع لهذه اللحظة»، حسب رأيه.

وأضاف المطلبي، أن «حزبي الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكوردستانيين، الأقرب لقطارنا، وهذا ما أكدوا هم عليه خلال لقاءاتنا السابقة، فهم يؤمنون بأننا قادرون على بناء الدولة بشكل قوي ودستوري»، وفق قوله.

وكانت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشواق جاف، قد قالت لـ (باسنيوز)، أن «من يطبق الدستور بروح قانونية هو الأقرب لنا وللكورد بشكل عام»، مضيفة «في الفترة السابقة شهدنا تفسيرات مزاجية سياسية للدستور».

جاف أوضحت بالقول، إنه «تم غبن وظلم الشعب الكوردي من خلال هذه التفسيرات السياسية اللاقانونية».

النائبة الكوردية أكدت أن «أي شخص يطبق الدستور دون أي مسميات فهو سيكون قريباً لنا، وسيكون شريكاً وحليفاً لنا في العملية السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة».

وكانت نتيجة انتخابات 12 مايو/ أيار الماضي التشريعية، أظهرت تصدر تحالف ‹سائرون› الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً، والفتح بـ 47 مقعداً بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 26 مقعداً،وائتلاف ‹الوطنية› على 21 مقعداً، وتيار ‹الحكمة› على 20 مقعداً .

فيما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني على 25 مقعداً.